„Wählen ist Pflicht, auch wenn man skeptisch ist“

Fast-Food-Restaurant, Einkaufszentrum, Café, Discounter, Skigebietsparkplatz und Heimwerkerparadies: Die „Krone“ fühlte am Tag vor der Stimmzettelabgabe Salzburgern auf den Wahlzahn. Der verursacht bei so manchem Schmerzen - aber: Die große Mehrheit der 20 befragten Personen gab an, vom demokratischen Wahlrecht Gebrauch machen zu wollen.