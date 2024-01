Großes Wahljahr: Salzburg ist Stimmungsbarometer

In der Stadt Salzburg wird bereits fleißig plakatiert

Kann die FPÖ ihr starkes Ergebnis von der Landtagswahl auch auf die Gemeinden ummünzen? Setzt die KPÖ Plus ihren Lauf fort und färbt nach Graz eine weitere Landeshauptstadt dunkelrot ein? Behält die ÖVP ihre klare Führungsrolle in den Landgemeinden? Denn anders als im Bund und Land ist die Vormachtstellung der Schwarzen in den Gemeinderäten eindeutig. In 98 von 119 Gemeinden stellt sie den Bürgermeister. Diese Machtbasis will die ÖVP erhalten.