Steirische Vollgas-Spektakel locken Fan-Massen an

OFFROAD: Ende Mai und Anfang Juni wird der Erzberg für vier Tage wieder zur Rennstrecke. 1500 Teilnehmer geben in den verschiedenen Events von 30. Mai bis 2. Juni Gas. „Der Veranstaltung geht es sehr gut, wir sind besser gebucht als im Vorjahr. Wir spüren von einer wirtschaftlichen Krise nichts, die Leute sind sogar gierig drauf“, erklärt Erzbergrodeo-Chef Karl Katoch, der wohl wieder an die 40.000 Fans im Bergbaugebiet begrüßen darf. Bereits am Ostermontag kommen Motocross-Fans auf ihre Kosten: In Paldau startet am 1. April die österreichische Staatsmeisterschaft.