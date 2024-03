Austria Lustenau gegen BW Linz ab 17 Uhr LIVE

Mit 36 Gegentoren hat die Truppe von Trainer Gerald Scheiblehner die drittmeisten in der Liga erhalten. „Wir müssen auf jeden Fall hinten wieder konsequenter sein und uns dürfen unsere individuellen Fehler nicht in der Häufigkeit passieren, wie es jetzt in den letzten drei Spielen passiert ist, vor allem zu Beginn und kurz vor der Halbzeit. Das ist immer ärgerlich und dann auch schwer, wenn du einem Rückstand immer nachläufst“, verlautete der Coach der Linzer. Mit Blickrichtung Sonntag war er zuversichtlich. „Ich bin mir ganz sicher, dass wir am Sonntag gut auftreten.“