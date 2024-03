Wolfsberger AC gegen Altach ab 17 Uhr LIVE

Kampf um „Sternchen“

Den Altachern gelang in den vergangenen 13 Ligaspielen aber nur ein Erfolg. Auswärts haben sie in dieser Saison erst einmal voll angeschrieben – Ende August in Lustenau (3:0). In den jüngsten sechs Pflichtspielen gab es keine Belohnung in Form von drei Punkten. „Wir werden beharrlich daran weiterarbeiten, dass wir die Serie endlich beenden“, betonte Altach-Trainer Joachim Standfest. Viel Hoffnung schöpft er aus dem 0:0 zuletzt gegen den LASK. „Wenn wir von der Leistung dorthin kommen, wo wir letzte Woche waren, ist es sehr realistisch, dass wir auch mit einem Sieg heimfahren können.“