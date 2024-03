Austria Wien gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

„Ob wir Ergebnisse einblenden, überlasse ich der Mannschaft“

Neben dem eigenen Sieg – der punktemäßig auch in der Qualifikationsgruppe weiterhelfen würde – müssen die Austrianer darauf hoffen, dass die Parallelpartie zwischen Klagenfurt und Rapid nicht unentschieden ausgeht. Der Fokus liegt aber in Wien-Favoriten und nicht am Wörthersee. „Wichtig ist, was wir machen“, so Wimmer. Der Deutsche wird aber Augen und Ohren offen halten. „Was am Nebenplatz passiert, finde ich interessant. Ob wir Ergebnisse einblenden, überlasse ich der Mannschaft.“