TSV Hartberg gegen Sturm Graz ab 17 Uhr LIVE

„Wenn der TSV Hartberg in der Meistergruppe dabei ist, ist es etwas ganz Besonderes. Wir haben 33 Punkte. Wenn das nicht reichen sollte, werden wir das auch annehmen“, hielt Schopp fest. In bisher fünf Saisonen seit der Modus-Einführung langten 33 Zähler stets, um in die Top sechs zu kommen. Die Ausbeute war zuletzt vor allem zuhause stark: Mit 17 Punkten in den jüngsten sieben Heimspielen holte Hartberg so viele wie kein anderes Bundesliga-Team in diesem Zeitraum.