Austria Klagenfurt gegen Rapid ab 17 Uhr LIVE

Klauß sieht die vielen Ausfälle auch als Gelegenheit für Kicker, die zuletzt etwas im Abseits standen. „Wir haben eine gute Energie in der Gruppe drin. Jetzt kriegen andere ihre Chance, ich hoffe, sie nützen sie.“ Durch die vielen Änderungen könne es zwar sein, „dass ein, zwei Abläufe nicht so passen. Aber ich bin nicht ängstlich oder unsicher, sondern eher gespannt darauf, was die Jungs zeigen können. Wir haben immer noch genug Spieler, die unsere Abläufe kennen“, erklärte der Coach. „Die Sperren tun weh, doch wir haben eher geschaut, was uns die Jungs geben können, die wir neu reinbringen.“