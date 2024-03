„Der Stressfaktor war noch nie so hoch“

Für die MotoGP-Asse stehen heuer 3600 Kilometer in vollem Renntempo auf 21 Strecken auf dem Programm – mehr als je zuvor! „Diese Saison wird für alle beinhart – vor allem wegen des Formats der Veranstaltungen. Du musst schon am Freitagnachmittag das erste Mal abliefern“, weiß Mike Leitner, an der Seite von Dani Pedrosa und später als KTM-Teamchef jahrzehntelang im Fahrerlager unterwegs. Der Stressfaktor war nie so hoch wie aktuell, auch wegen der im Vorjahr eingeführten Sprintrennen an den Samstagen.