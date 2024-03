Mehr Sprachförderung in den Tiroler Kindergärten

Kostenlose Fortbildung auch für Tageseltern

Das kostenlose Kursprogramm richtet sich nicht nur an Mitarbeiterinnen in den Kindergärten, sondern auch an Tageseltern, Hortleiter und das Personal in Kinderkrippen. „In Summe arbeiten 6300 Personen in diesem Bereich“, nannte Bildungs-LR Cornelia Hagele (ÖVP) dazu bei einem Pressetermin eine Zahl. Organisiert wird das Programm vom neuen Institut für Elementarpädagogik der PHT.