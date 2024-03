Wirbel in Geisha-Bezirk: Kyoto beschränkt Zugang

Urlauber „wie Paparazzi“

Touristengruppen benähmen sich in Gion oft „wie Paparazzi“, wenn Geishas in nur ein bis zwei Meter breiten Straßen auftauchten. 2019 waren deshalb bereits Schilder mit der Aufschrift „Fotografieren in Privatstraßen verboten“ aufgestellt worden und eine Geldstrafe von 10.000 Yen (rund 61,5 Euro) war eingeführt worden. Künftig sollen Schilder den Zugang zu den kleinen Sträßchen vollständig untersagen.