Hamilton über Verstappen: „Nicht seine Schuld!“

„An seiner Stelle hätte ich genau dasselbe getan. Da gibt es also keine Probleme“, stellt Hamilton klar. Im letzten Rennen der Saison 2021 hatte der bis dahin in Führung liegende Hamilton auf der letzten Runde noch den Titel an Verstappen verloren. Vorausgegangen war eine umstrittene Entscheidung des damaligen Renndirektors Michael Masi, am Ende einer Safety-Car-Phase nicht alle überrundeten Autos, die zu diesem Zeitpunkt zwischen Hamilton und Verstappen lagen, zurückrunden zu lassen. Verstappen nutzte diese Situation aus und überholte Hamilton mit frischen Reifen noch.