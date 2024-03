Fix! Audi übernimmt F1-Rennstall Sauber komplett

Jetzt scheinen die letzten Zweifel ausgeräumt - der deutsche Automobil-Hersteller Audi steigt offenbar ab der Saison 2026 definitiv in die Formel 1 ein! Nachdem die „Herren der Ringe“ bereits Anfang 2023 einen Anteil in Höhe von 25 Prozent am schweizerischen Rennstall Sauber erworben hatten, sollen nun in den vergangenen Tagen die restlichen 75 Prozent übernommen worden sein …