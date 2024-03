Teamchef Bader fixiert Trainerteam für die A-WM!

Der Schweizer geht mit den Assistenten Christoph Brandner, Markus Peintner und seinem Landsmann Arno Del Curto sowie Torhüter-Coach Reinhard Divis in das Turnier von 19. bis 26. Mai in Tschechien. Das ÖEHV-Team kämpft in der Gruppe A in Prag um den Klassenerhalt.