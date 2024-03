Schüsse am Weißensee: Cobra mit Heli eingeflogen

Beängstigender Polizeinotruf Dienstagabend im Bezirk Spittal an der Drau: Laut einem pflichtbewussten Anrufer sei es in der Gemeinde Weißensee, in Gantschach zu mehreren Schussabgaben gekommen. Umgehend wurden mehrere Polizeistreifen inklusive Spürhund alarmiert, die in Folge zum mutmaßlichen Einsatzort rasten. Und auch das Sondereinsatzkommando Cobra wurde vorsorglich auf den Plan gerufen.