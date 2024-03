Traum von Olympia ist noch nicht ausgeträumt

Ein Sieg hat gefehlt

Der Start in die Saison ist den Klinger-Schwestern leider nicht wie erhofft geglückt. Beim Elite-16-Turnier in Doha überstanden sie die erste Qualirunde dank eines 2:0 gegen die Kanadierinnen Bansley/Bukovec. In der finalen Runde musste man sich den Lettinnen Tina/Anastasija in einem umkämpften Match mit 0:2 geschlagen geben. Weiter geht es für die Frauentalerinnen dann in zwei Wochen beim Challenge-Turnier in Recife in Brasilien.