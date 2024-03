Diebstähle: Nach 1,5 Jahren klickten Handschellen

Bei Kontrolle klickten die Handschellen

Lange war es still um ihn. Doch Mitte Februar geriet der Mann in eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Die Beamten erkannten und nahmen ihn fest. Obwohl eindeutige Bilder aus Überwachungskameras seiner Coups vorliegen, ist er nur zu versuchten Diebstählen in Oberösterreich geständig. Er wird angezeigt und bleibt vorerst in Haft.