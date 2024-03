7-Sekunden-Schock stoppte Black Wings nicht - 3:2!

„Uns war bewusst, dass wir ihnen außer in der kurzen Zeit vor der zweiten Drittelpause nicht viel Räume gelassen haben“, sagte Feldner, dessen Team genau zum richtigen Zeitpunkt im Powerplay zuschlug: Lebler wurde von den Eisbullen vergessen, versetzte die Halle in Ekstase – 3:2 (45.)! „Wer das Tor schießt, ist aber ganz egal“, sagte der Kapitän später, dessen Mannschaft den Sieg über die Runden brachte, in der Serie auf 1:1 ausglich! So auch der KAC mit einem 1:0-Erfolg in Vorarlberg, während der VSV gegen Bozen nach einem Heim-2:4 bereits 0:2 zurück liegt. Am Donnerstag geht’s mit Duell Nr. 3 weiter - für die Linzer in Salzburg.