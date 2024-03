Das größte Fest seit der Pandemie

Einmal bei einem Großereignis live dabei zu sein, für viele geht ein kleiner Lebenstraum in Erfüllung. Die EURO 2024 soll als Turnier der Superlative in die Geschichtsbücher der UEFA eingehen. Alleine in Berlin, wo Österreich in der Vorrunde zwei Partien absolviert, werden etwa 2,5 Millionen Anhänger aus 120 Ländern erwartet.