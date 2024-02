Schaub: „Solche Aktionen gehen natürlich zu weit“

Zuletzt gab es ein wildes Spiel gegen den HSV. Mit einem Assist und einem Tor hast du einen wichtigen Teil zum Sieg beigetragen. Wie war es für dich so ein Spiel, gegen deinen EX-Klub abzuliefern?

Freitagabend, Flutlicht, ausverkauftes Haus in Hamburg. Das ist ein absolutes Topspiel auch für uns Spieler. So etwas macht richtig Bock. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir unser Spiel auch richtig gut auf den Platz bringen können. So gingen wir meines Erachtens auch verdient in Führung. Das entscheidende Tor in der Nachspielzeit zu erzielen, ist dann natürlich etwas Unfassbares. Die Emotionen kann man eigentlich nicht in Worte fassen. Es war ein gutes Spiel und ein verdienter Sieg. So ein Spiel macht einfach Spaß.