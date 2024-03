Christoph Klarer lässt „Lilien“ nicht verblühen

Jetzt warten jedoch schwere Kaliber. Am Samstag geht es nach Leipzig, ehe man eine Woche später die Bayern im Stadion am Böllenfalltor zum Tanz bittet. „Ein hartes Programm. Allerdings treffen wir auch noch auf alle unsere direkten Konkurrenten“, glaubt der 23-jährige Ex-St.-Pöltner weiter an die Stärken seiner Truppe.