Mehr als 20 Paar verkauft: Skidieb festgenommen

Ereignet hat sich der Vorfall am Samstag zwischen 13 und 14 Uhr. „Zeugen konnten am Stubaier Gletscher einen Mann bei Skidiebstählen von einem Skiständer vor der Bergstation Gamsgarten beobachten“, heißt es von den Ermittlern. Sie verständigten daraufhin die Polizei, die eine Streife losschickte. Im Zuge der Fahndung konnten die Beamten um kurz vor 16 Uhr in Neustift den Bosnier anhalten und festnehmen.