Täter stahlen Werkzeug, um Tresor aufzuschneiden

Ermittler konnten rasch zwei Fluchtfahrzeuge ausforschen und wenige Tage später nach Einbrüchen in eine Werkstatt und eine Arztpraxis in Frauendorf an der Au im Bezirk Tulln zwei Rumänen (38 und 59) festnehmen. Drei Landsmänner (24, 29 und 55) der Verdächtigen wurden von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in Wien geschnappt. In ihrer Unterkunft wurde Geld, das von den Einbrüchen stammte, sichergestellt.

Über 50.000 Euro Schaden

Die Polizistinnen und Polizisten konnten der Einbrecherbande mittlerweile weitere Straftaten im Bezirk Melk sowie in Ardagger, Bezirk Amstetten, zuordnen. Insgesamt dürften die Beschuldigten seit Ende November des vergangenen Jahres zehnmal zugeschlagen haben. Dabei richteten sie einen Schaden von mehr als 50.000 Euro an. Drei der Rumänen zeigten sich geständig, alle fünf Verdächtigen sind in Haft.