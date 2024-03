Prozess gegen 90-jährigen Roman Polanski in Paris

Forderung nach Untersuchungskommission

In den vergangenen Monaten hat in Frankreich allerdings vor allem Depardieu Negativ-Schlagzeilen gemacht. Gegen ihn wird wegen Vergewaltigung oder sexueller Übergriffe in mehreren Fällen ermittelt, ein weiteres Verfahren wurde wegen Verjährung eingestellt. Zudem erregte ein Dokumentarfilm Aufsehen, in dem er zahlreiche sexistische und vulgäre Bemerkungen macht.