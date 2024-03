Horner-Schlamassel: Geht Verstappen zu Mercedes?

„Die Gefahr ist ganz einfach, dass jetzt einige Parteien gehen wollen oder sich neue Dinge suchen.“ Was der Sky-Experte damit meint? „Ford war einer der ersten Partner, die gesagt haben: ‘Wir wollen Transparenz.‘“ Und Transparenz habe schließlich nur teilweise, also Red-Bull-intern, stattgefunden. In Bahrain habe er, Schumacher, im Zuge der Siegerehrung die Beobachtung gemacht, dass „alle, die sonst zusammengestanden waren, auf einmal getrennt stehen“. Schumacher ortet also de facto eine Spaltung des Red-Bull-Teams. Horner gilt seit jeher als ideologisch nahe dran am thailändischen Flügel, Dr. Helmut Marko verkörpert eher den österreichischen Part. „Jos Verstappen (der Vater von Max, Anm.) stand auch irgendwo“, sagt Schumacher, „aber auch in der Nähe von Dr. Helmut Marko“.