ORF-Gebühr: Statt Erlagschein kam gleich Mahnung

Eineinhalb Stunden in Warteschleife

Als nächstes probierte er es mit dem Kundenservice. „Am ersten Tag habe ich nach gut 90 Minuten in der Warteschleife aufgegeben. Am zweiten Tag habe ich dann nach 30 Minuten eine Betreuerin erreicht. Die Dame war verständnisvoll und hat mir angeboten, dass der Säumniszuschlag erlassen wird, wenn ich eine Einzugsermächtigung erteile“, berichtet der Klagenfurter. „Auch bei der Arbeiterkammer konnte man mir nicht helfen, da es sich um eine Verwaltungsgebühr handle.“