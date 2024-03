Wissenschaft fordert Maturafach Informatik

Warum ist da nichts weitergegangen? „Weil die Schule so konservativ ist und weil wir kein vernünftiges Pflichtfach Informatik in der Schule haben, das maturawertig ist. Wir haben in der Gymnasium-Unterstufe die digitale Grundbildung von der 1. bis zur 4. Schulstufe je eine Stunde pro Woche. Da werden Anwendungskompetenzen (Programmanwendungen und 10-Finger-System) und Medienkompetenzen (Fakenews, Mobbing, etc.) gelernt. Das ist alles wichtig, ist aber nicht das Fach, wo es darum geht, zu verstehen, was es heißt, algorithmisch zu denken und was Informationstechnologie bedeutet.“