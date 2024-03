Vier Teams, drei Plätze! Showdown um Meistergruppe

WAC fix in der Quali-Gruppe

Die Teilnahme an den Top sechs hingegen abhaken muss wie schon im Vorjahr der WAC. Was bleibt, ist die Hoffnung, über das Play-off den Sprung in den Europacup zu schaffen. Dieses Ziel nahmen die Lavanttaler sogleich ins Visier. „Wir haben jetzt trotzdem noch einiges vor“, merkte Trainer Manfred Schmid an. Kommenden Sonntag geht es für sein Team zum Abschluss gegen Altach.