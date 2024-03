Rapid gegen Austria Lustenau ab 17 Uhr LIVE

Unter seiner Führung holte Rapid in sieben Pflichtspielen bei einem Remis und einer Niederlage fünf Siege. Für das Lustenau-Match waren bis Freitagmittag schon über 16.000 Tickets abgesetzt. Katzer mahnte die Stadionbesucher angesichts des für Montag erwarteten Bundesliga-Urteils zur Vorsicht. „Man muss sich als Fan bewusst sein, was es am Sonntag bedeutet, wenn man in irgendeine Richtung etwas macht.“