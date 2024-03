„Falsch bewertet!“ Rapid-Coach sauer auf Schiri

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Es ist ein deutliches Ergebnis in einem engen Spiel gegen einen starken Gegner. Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, ohne zwingende Chancen herauszuarbeiten. Wir haben aber auch nichts zugelassen und den WAC laufen lassen. Kurios war in der zweiten Halbzeit, dass in einer Phase, in der der WAC das stärkere Team war, wir mit 2:0 in Führung gegangen sind. Wir haben auch Vit (Jaros, Anm.) gebraucht, um nicht in Rückstand zu geraten. Der Unterschied zum Herbst war, dass wir mit der Führung auf Spannung geblieben sind und mit dem 2:0 nicht zufrieden waren. Wir haben das Momentum genützt und sind dann dran geblieben.“