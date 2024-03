Blau-Weiß Linz gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE

Das 0:3 im Derby samt vieler taktischer Fehler in der ersten Halbzeit will die Austria aufgearbeitet haben. In Linz soll die Mannschaft „ein anderes Gesicht zeigen“, merkte Wimmer an. Personell muss er wieder umdenken. In der Abwehr fällt Marvin Martins nach einem Faserriss im Adduktorenbereich für drei Wochen aus, Reinhold Ranftl fehlt gesperrt. Dafür kehren Torhüter Christian Früchtl sowie die gegen Rapid gesperrten Johannes Handl und Romeo Vucic zurück.