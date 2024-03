Dort lernen Junge wieder, sich richtig zu bewegen

„Erheblicher Bewegungsmangel“

„Was wir in unserer Arbeit mit vor allem jungen Menschen oft bemerken, ist ein erheblicher Bewegungsmangel in vielerlei Hinsicht“, erzählt Ruth Pfeiffer, Obfrau des Vereins. Um diesem Mangel entgegenzuwirken, wurde die Idee des „Movement Camps“ geboren – eine Bewegungswoche, die zuletzt in den Räumen des Bildungsprojektes „Freiraum Leben“ in der Gemeinde Wölbling stattfand. 28 Kinder im Alter von zwölf bis sechzehn Jahren hatten die Möglichkeit, sich nachmittags auszutoben und gemeinsam zu spielen. Ziel der Woche war es, die Bewegungskoordination der Jugendlichen zu fördern und verschiedene Bewegungsformen zu erlernen und zu vertiefen.