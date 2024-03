Play-off-Dino peilt den nächsten Liga-Rekord an

Gewaltige 237 Partien machen die Eisbullen in der Eishockeyliga zum Play-off-Dino. Abgeblitzt war Salzburg nur in der Einstiegssaison ’04/05, zog heuer zum 19. Mal in Serie in die fünfte Jahreszeit ein. Das ist die beste laufende Serie, da jene der ausgeschiedenen Vienna Capitals gerissen ist.