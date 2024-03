„Müssen liefern“: Bayern-Sorgen vor Lazio-Spiel

Nur ein Sieg in fünf Spielen

In den zurückliegenden fünf Pflichtspielen gelang den Münchnern allerdings nur ein Sieg–das 2:1 vergangene Woche gegen RB Leipzig, die erste Partie nach der beschlossenen Trennung von Tuchel im Sommer. Für die Leistung in der ersten halbe Stunde in Freiburg kritisierte der Noch-Trainer sein Team deutlich. Er habe keine Erklärung dafür, sagte der 50-Jährige. „Wir haben in der gleichen Grundordnung gespielt, die gleichen Dinge eingefordert. Aber der Unterschied in der Körpersprache und der Verbissenheit zwischen erster und zweiter Halbzeit war eklatant.“