„Kopflos gespielt“: Tuchel kritisiert sein Team

Allerdings habe seine Mannschaft anschließend eine gute Reaktion gezeigt. In der zweiten Halbzeit sah der Trainer einen guten Auftritt seiner Bayern - am Ende habe man sich aber wiederum selbst um den Lohn dieser Arbeit gebracht. Lucas Höler sorgte in der 88. Minute, nach einem Assist von ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch, noch für den Ausgleich.