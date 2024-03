Kult-Skispringer offen: „Bin in ein Loch gefallen“

So sei er schließlich mental in ein tiefes Loch gefallen: „Meine Frisur war oft ebenso zerzaust wie mein Innenleben“, so der 42-Jährige. Schließlich entschloss er sich, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Zeit mit einem Sportpsychologen habe ihm schließlich neue Kraft gegeben. Dadurch konnte er mit der neuen Euphorie-Welle nach seinem erneuten Doppel-Gold 2010 in Vancouver besser umgehen.