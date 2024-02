Kraft freut sich auf Kasai: „Mache mit ihm Selfie“

Starke Ergebnisse im Kontinentalcup

Mit dem Springen hörte Kasai aber nie ganz auf. Jetzt feiert „Nori“ mit 51 seinen x-ten Frühling: „Ich habe jeden Tag so sehr an meiner Ausdauer, im mentalen Bereich und an meinem Gewicht gearbeitet.“ Und so er erkämpfte sich mit starken Ergebnissen im Kontinentalcup einen Startplatz für den Heim-Weltcup in Sapporo: „Ich denke, dass alle auf mich warten. Ich möchte den Erwartungen gerecht werden.“