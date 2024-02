Skisprung-Oldie Noriaki Kasai vor Rekord-Comeback

Platz in der nationalen Gruppe

Grund: Kasai belegte im Kontinentalcup die Plätze neun und elf, gewann zuletzt sogar die 35. Auflage des prestigeträchtigen TVh-Cups in Sapporo. Damit winkt ihm nun beim Springen in Sapporo ein Platz in der nationalen Gruppe des japanischen Aufgebots.