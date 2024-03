Abfahrts-Weltmeisterin verkündet ihr Saisonende

Abfahrts-Weltmeisterin Jasmine Flury hat vorzeitig die Saison beendet. Die Schweizer Skirennläuferin hatte beim Rennen in Crans-Montana einen Schlag auf das rechte Knie bekommen, auf Instagram gab sie nun bekannt, dass es sich um einen Knorpelschaden handelt. Die Reise zu den Speedbewerben nach Kvitfjell trat die 30-Jährige wegen medizinischer Abklärungen nicht an, das Weltcupfinale in Saalbach-Hinterglemm verpasst die aktuell Fünfte der Abfahrtswertung nun aber ebenfalls.