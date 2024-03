Für einen Tag schwärmen Radprofis über Schotter

Die seit 2007 veranstaltete Strade Bianche hat sich schnell zum Rad-Klassiker entwickelt. Mit Christina Schweinberger (Frauen) sowie Patrick Gamper und Michael Gogl (Männer) stehen am Samstag drei ÖRV-Radprofis bei der spektakuläre Fahrt über die weißen Schotterpassagen in der Toskana am Start.