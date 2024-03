Echte Legenden! Dieter Kalt traf auf Jaromir Jagr

Ein unvergessliches Erlebnis hatte Dieter Kalt junior in den letzten zwei Tagen in Prag, als er die größten europäischen Eishockey-Legenden traf. „Ich bin als Ambassador für die kommende Weltmeisterschaft von 10. bis 26. Mai in Prag auserwählt worden. Wir haben Videos gedreht, Interviews gegeben und über die guten alten Zeiten geplaudert“, erzählt die KAC-Legende Dieter.