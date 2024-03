„Preis entscheidet über Schicksal der Kälber!“

Zu oft ist der Preis ausschlaggebend

Pragmatisch beurteilt Josef Hechenberger, Präsident der Tiroler Landwirtschaftskammer, die Situation: „Es wäre mir auch am liebsten, wenn alle Tiroler Kälber auch in Tirol vermarktet werden könnten. Leider entscheidet am Ende des Tages aber viel zu oft der Preis und nicht die Herkunft darüber, welches Fleisch auf den Tellern landet.“