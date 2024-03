Schnee ade: Der Sternstein sperrte jetzt schon zu

„Wir haben so lang offen gehabt, wie’s geht. Aber die Schneelage hat’s einfach nicht mehr zugelassen, dass wir weiter machen“, erklärt Mario Kreuzmayr, Betriebsleiter der Sternsteinlifte, warum am Freitag in dem Mühlviertler Skigebiet bereits Saisonschluss war: „Auf der Familienabfahrt haben wir teilweise nur noch fünf Zentimeter Belag, die Spur ist noch maximal zehn Meter breit. Am Abend war’s immer eine Challenge, die Piste wieder zu präparieren, weil am Nachmittag die Temperaturen einfach zu hoch waren. Auch in der Nacht sind wir zu 99 Prozent nie unter die Null Grad gekommen.“