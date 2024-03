Leistungsträger fehlt dem FC Bayern in Freiburg

Nach dem 2:1-Zittersieg gegen RB Leipzig vergangene Woche will der FC Bayern am Freitag drei weitere Punkte folgen lassen. In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Tabellenleader Bayer Leverkusen satte acht Zähler, will der deutsche Rekordmeister den Titel nicht vollends aufgeben, muss gegen die Breisgauer unbedingt ein Sieg her.