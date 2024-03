Meta will für Nachrichten nicht mehr zahlen

Australien hat sich über die Entscheidung der Facebook-Mutter Meta, für Nachrichteninhalte in dem Land zukünftig nicht mehr bezahlen zu wollen, verärgert gezeigt. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, für traditionelle Nachrichten in Australien, aber auch Frankreich und Deutschland keine neuen kommerziellen Verträge abschließen zu wollen. Über die nächsten Schritte muss die australische Regierung nun jedoch erst beraten.