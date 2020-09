Facebook droht damit, Nachrichten zu blockieren

„Wenn dieser Entwurf wirklich zum Gesetz wird, dann werden wir schweren Herzens Verlegern und Menschen in Australien nicht mehr erlauben, lokale und internationale Nachrichten auf Facebook und Instagram zu teilen“, warnte der Geschäftsführer des Internetgiganten in Australien und Neuseeland, Will Easton, am Dienstag in einem Blogbeitrag. Australiens Regierung will mit dem Gesetz sicherstellen, dass Medienhäuser für die Nutzung ihrer Inhalte bezahlt werden. Bis Ende des Jahres soll es verabschiedet werden.