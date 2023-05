Google & Meta drohen in Kanada mit Medien-Blockade

Meta-Manager: „Nicht praktikabel“

Auch Meta würde den Zugang zu Nachrichteninhalten in Kanada einstellen, wenn das Gesetz in seiner jetzigen Form verabschiedet werde, erklärte Rachel Curran, Leiterin der Abteilung für öffentliche Richtlinien bei Meta in Kanada. Facebook-Feeds hätten kanadischen Verlegern in den zwölf Monaten bis April 2022 mehr als 1,9 Milliarden Klicks bescherten, was einem geschätzten Wert von 230 Millionen Dollar an kostenlosem Marketing entspreche. „Ein Rahmen, der von uns verlangt, Verleger für Links oder Nachrichteninhalte zu entschädigen, die sie freiwillig auf unsere Plattformen stellen, ist nicht praktikabel“, sagte Curran.