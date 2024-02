100.000 Euro an Internet-Betrüger verloren

Über einen Messenger-Dienst erhielt der 52-Jährige die Nachrichten des Betrügers, der ihm anbot, billig Kryptowährungen zu kaufen und teuer weiterzuverkaufen. Der Flachgauer stieg darauf ein und überwies in weiterer Folge 14 Mal Geld auf ein deutsches Konto: in Summe mehr als 100.000 Euro. Den Polizeiangaben nach erhielt der 52-Jährige daraufhin immer wieder höhere Geldbeträge auf sein Konto, die er auf Anweisung des Kriminellen weiter überwies. Als der Flachgauer einen Geldbetrag ausbezahlt bekommen wollte, riss der Kontakt zu dem Unbekannten ab. Der 52-Jährige ging danach zur Polizei und erstattete Anzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.