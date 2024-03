Monaco gegen Paris Saint-Germain - ab 21 Uhr LIVE

Am Freitagabend unternimmt der Vorarlberger Trainer Adi Hütter mit AS Monaco den zweiten Anlauf, dem französischen Fußball-Ligakrösus Paris Saint-Germain beizukommen. Der überlegene Tabellenführer gastiert mit 13 Punkten mehr am Konto im Fürstentum. Hütters Team rangiert hinter Brest plangemäß auf Platz drei, ist aber unstet unterwegs - und glänzt nicht gerade mit Heimstärke.