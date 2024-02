Nach 10 Jahren ohne Schein flog Lkw-Lenker auf

Ohne Führerschein mit Gefahrgut-Lkw unterwegs

Am späten Nachmittag setzte es dann auch für einen 36-jährigen Bosnier in Osttirol eine Strafe. Dort kontrollierten Polizisten bei der Kontrollstelle Leisach den Sattelzug des Lenkers - es handelte sich um einen Gefahrguttransport. Der 36-Jährige gab an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben, kam mit dieser Ausrede aber nicht weit: Im Zuge der Erhebungen stellten die Beamten fest, dass ihm die Lenkberechtigung in seiner Heimat entzogen worden war. Dem Lkw-Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem hoben die Polizisten eine Sicherheitsleistung ein. Er wird bei der BH Lienz zur Anzeige gebracht.